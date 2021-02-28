Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 27. haftasının en kritik maçında 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor, kötü günler geçiren Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Adım adım zirveye yürüyen Fırtına, kazanırsa ezeli rakibiyle puanları eşitleyecek. Galatasaray ve Göztepe mağlubiyetleriyle zirve yolunda ağır yara alan Fenerbahçe ise kazanıp yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Peki; Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray ve Göztepe mağlubiyetleriyle zirve yolunda ağır yara alan Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a konuk oluyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de çıktığı son 7 mücadeleyi kazanan Trabzonspor, galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Fırtına, 48 puanla 4. basamakta bulunuyor.

Son 3 maçında 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ise Trabzonspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Süper Lig'de yaptığı maçların 16'sını kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden Kanarya, hanesine 51 puan yazdırdı. Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın ise 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Trabzonspor - Fenerbahçe

Stat: Medical Park

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1