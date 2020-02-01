Trabzonspor Fenerbahçe maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'de 20. haftanın en önemli maçında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan Trabzonspor Fenerbahçe maçında iki takımda galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. İşte Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak bu önemli mücadeleye ilişkin bütün detaylar

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor'da cezalı Nwakaeme bu dev maçta formasından uzak kalacak. İki takımında en önemli silahları gol krallığı yarışında da iddialı olan başarılı forvet oyuncuları.

TRABZONSPOR 0-0 FENERBAHÇE (CANLI ANLATIM)

MAÇ BAŞLAR BAŞLAMAZ SİZLERLE OLACAĞIZ

Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Ndiaye, Yusuf Sarı, Sturridge ve Sörloth

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muric

Medical Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar İnternethaber.com farkıyla sizlerle olacak

Trabzonspor ilk peşinde

Geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması Elazığ bölgesindeki deprem nedeniyle ertelenen Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 4 maçtan üst üste galibiyetle ayrılmış olacak.

Ligin 16. haftasında deplasmanda İttifak Holding Kayserispor’u 1-0, ligin 17. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor’u 6-2 yenen bordo-mavililer, ikinci yarının ilk haftasında evinde Kasımpaşa’yı 6-0 gibi farklı bir sonuçla geçmişti. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe’yi mağlup ederek hem bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmak hem de 1 maç eksiğine rağmen zirve yarışında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Stat kapalı gişe

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma kapalı gişe oynanacak. 33 bin kombine kartlı taraftarın olduğu bordo-mavililerde satışa sunulan 3 bin 200 bilet de 3,5 dakika içerisinde tükendi.

Fenerbahçe 2020’ye iyi başladı

Fenerbahçe, 2020 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, yeni yılda oynadığı 4 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ligde Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i yenen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı iki maçın birini kazandı, birinde berabere kalarak, rakibini eledi.

Fenerbahçe'de savunma dikkati çekiyor

Fenerbahçe, son 4 resmi maçta rakiplerine gol şansı vermedi. Süper Lig’de üst üste 2 maçta da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda da Hes Kablo Kayserispor’a karşı filelerini korudu.