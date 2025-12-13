BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında 217 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında 217 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, Süper Lig'de teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sahasındaki tek yenilgisini geçen sezonun 35. haftasında Galatasaray'a karşı 10 Mayıs'ta 2-0'lık sonuçla yaşadı.

Abone ol

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, iç sahada 217 gündür mağlup olmuyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Akyazı Stadı'nda son yenilgisini geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren Galatasaray karşısında 2-0'lık sonuçla yaşayan Karadeniz ekibi, daha sonra rakiplerine hiç geçit vermedi.

Bordo-mavililer, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 217 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

16 RESMİ MAÇTA 1 MAĞLUBİYET

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı toplam 16 resmi iç saha karşılaşmasına çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

TEKKE YÖNETİMİNDE LİGDEKİ İÇ SAHA MAÇLARI

Trabzonspor, Akyazı Stadı'nda teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere 13 lig karşılaşması oynadı.

Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.

Karadeniz ekibi, bu sezon ise sahasında hiç mağlup olmayarak 5 galibiyet, 3 beraberlik ile 18 puanı hanesine yazdırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha
Mehmet Akif Ersoy’un 30 yıllık kariyeri nasıl buharlaştı?
Mehmet Akif Ersoy’un 30 yıllık kariyeri nasıl buharlaştı?
Mazlum Abdi, Suriye'de ademi merkeziyetçilik talep etti
Mazlum Abdi, Suriye'de ademi merkeziyetçilik talep etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir haftada 1608 zeytin ağacını kökünden söktü
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir haftada 1608 zeytin ağacını kökünden söktü
Fatih Erbakan'dan asgari ücret açıklaması: En az 45 bin lira olmalı
Fatih Erbakan'dan asgari ücret açıklaması: En az 45 bin lira olmalı
Hastaneye gitmek için otelden ayrıldı korkunç halde bulundu
Hastaneye gitmek için otelden ayrıldı korkunç halde bulundu
Bakan Kurum'dan "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Türkiye'yi sarsan Dilovası faciasında iddianame hazır! 3'ü çocuk 7 işçi alevler arasında can vermişti
Türkiye'yi sarsan Dilovası faciasında iddianame hazır! 3'ü çocuk 7 işçi alevler arasında can vermişti
Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi, taraftar kahroldu
Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi, taraftar kahroldu
Avrupa Birliği'nden flaş açıklama: Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir
Avrupa Birliği'nden flaş açıklama: Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir
Evinde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Evinde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti