Trabzonspor - Eyüpspor / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde son 3 lig maçını da kaybetmeyen bordo-mavililer, taraftarı önünde 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor ile berabere kalan Fırtına, iç saha avantajını kullanarak etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 39 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedefleyen Eyüpspor ise zorlu deplasmanda puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor.

Trabzonspor 0 - 0 Eyüpspor

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

35'Emre Mor, muhteşem taşıdı topu ve savunmanın arkasına sarkan Tayfur Bingöl'ü gördü. Karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl, topu auta attı.

33'Uğurcan Çakır, kaleden Nwakaeme'ye muhteşem bir pas attı. Sol kanattan hareketlenen Nwakaeme, topu Visca'ya çıkardı. Ceza sahası yayı üstünden Visca, çok sert bir şut çekti ama Berke Topu kornere çelmeyi başardı.

29'Karşılaşmanın bu bölümünde Trabzonspor, topa daha fazla sahip oluyor. Eyüpspor ise kaptığı toplarla hızlı atağa çıkma eğiliminde.

21'Savunmanın arkasına atılan pasta Edin Visca, boş pozisyonda topla buluştu ama topu içerdeki Banza'ya çeviremedi.

13'Karşılaşmanın bu bölümünde tempo bir hayli yüksek. Trabzonspor, korner kullanıyor.

7'Mame Thiam'ın penaltısında top direkten oyun alanına geri döndü. Karşılaşma 0-0 devam ediyor.

5'Hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi. Eyüpspor penaltı kazandı.

4'Ceza sahası içinde Banza ve Vezo arasında yaşanan mücadele sonrası hakem Mehmet Türkmen, VAR'a davet edildi. Eyüpspor, penaltı bekliyor.

2'Savunmanın arkasına atılan pasla Tayfur Bingöl, karşı karşıya kaldı. Tayfur Bingöl'ün vuruşunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve mücadele başladı.

Trabzonspor - Eyüpspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Zubkov, Nwakaeme, Banza

İkas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Emre Mor, Prince, Thiam