Trabzonspor Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Altınordu'dan kaleci Erce Kardeşler'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan birçok takımın radarında bulunan Altınordu’nun başarılı file bekçisi Erce Kardeşler'in yeni takımı belli oldu.

Trabzonspor, Erce Kardeşler'in transferi için Altınordu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan açıklama

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Altınordu AŞ'nin profesyonel futbolcusu Erce Kardeşler'in, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

98 lig maçında forma giydi

Yeşil Bursa’da profesyonel olduktan sonra 2013 yılında Altınordu’ya gelen Erce, 1. Lig’de 98 lig maçında Altınordu formasını terletti.