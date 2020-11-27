Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü tek golle geçti
Abdullah Avcı'nın gelişinin ardından ilk maçta BB Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanında da 3 puana aynı sonuçla ulaştı. Bordo-mavililer, Avcı ile 2'de 2 yaptı ancak maçtaki performansı kafalarda soru işareti bıraktı. Lewis Baker'ın muhteşem frikik golü ile galibiyete ulaşan Trabzonspor, 12 puana yükselirken; Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.
Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Trabzonspor, ligin son sırasındaki Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yendi ve Abdullah Avcı ile 2'de 2 yaptı.
İki takım da maça tutuk başlarken; daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında kaleye giden ilk isabetli şut, 44. dakikada Alper Potuk'tan geldi.
45+1'de ise Lewis Baker'ın muhteşem golü geldi. Ceza yayı sağ yan çizgisi yakınından kazanılan serbest vuruşu İngiliz futbolcu kullandı. Meşin yuvarlak, sağ çataldan ağlarla buluştu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de ilk siftahını muhteşem bir golle yaptı.
İkinci yarıda Ankaragücü, daha etkili bir futbol sergilerken; skor üstünlüğünü korumak isteyen Trabzonspor ise iyice geri yaslandı.