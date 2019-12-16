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Trabzonspor Denizlispor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Avrupa serüveni bu sezon için sona eren Trabzonspor, lige odaklandı. Süper Lig'in 15. haftasına 26 puanla zirvenin 4 puan gerisinde 3. sırada giren bordo-mavililer, Yukatel Denizlispor’u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Denizlispor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde... Peki, Trabzonspor - Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

Avrupa'ya veda eden Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçıyla Süper Lig'e dönüş yapıyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek ve mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Süper Lig tarihinde Denizlispor'u konuk ettiği 19 maçın 18'inde rakip fileleri havalandıran Trabzonspor (15G 3B 1M), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (Şubat 2009'da 0-2). Trabzonspor ile oynadığı son beş maçın sadece birini kazanan Denizlispor ise (4M), tek galibiyetini deplasmanda aldı.

Trabzonspor - Denizlispor

Stat: Medical Park Stadyumu
Hakem: Halis Özkahya
Saat: 20:00
Yayın: beIN SPORTS 1

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Aissati, Murawski, Olcay, Sacko, Barrow, Rodallega

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