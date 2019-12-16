Trabzonspor Denizlispor maçı CANLI YAYIN

Avrupa serüveni bu sezon için sona eren Trabzonspor, lige odaklandı. Süper Lig'in 15. haftasına 26 puanla zirvenin 4 puan gerisinde 3. sırada giren bordo-mavililer, Yukatel Denizlispor’u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Denizlispor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde... Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

Avrupa'ya veda eden Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçıyla Süper Lig'e dönüş yapıyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor ve mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Süper Lig tarihinde Denizlispor'u konuk ettiği 19 maçın 18'inde rakip fileleri havalandıran Trabzonspor (15G 3B 1M), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (Şubat 2009'da 0-2). Trabzonspor ile oynadığı son beş maçın sadece birini kazanan Denizlispor ise (4M), tek galibiyetini deplasmanda aldı.

Trabzonspor: 1 - 0 :Denizlispor (İlk yarı oynanıyor)

21' GOOOLLL!!! Trabzonspor 1-0 öne geçiyor! Joao Pereira'nın pasında Daniel Sturridge, ceza sahası son çizgisine kadar iniyor. Altıpas üzerine doğru pas çıkarıyor ve Oğuz Yılmaz, topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarına gönderiyor.

Stat: Medical Park Stadyumu

Hakem: Halis Özkahya

Saat: 20:00

Yayın: beIN SPORTS 1

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Aissati, Olcay Şahan, Sacko, Barrow, Rodallega