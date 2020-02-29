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Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

11 - Bu dakikada Çaykur Rizespor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Fernando Boldrin8- Milan Skoda penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

6 - Ceza sahası içinde topla buluşan Yan Sasse, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

4 - Çaykur Rizespor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ismael Diomande tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

1- Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

MAÇ BAŞLADI

İlk 11'ler belli oldu
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin Türkmen, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth

Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Fernandes, Melnjak, Moroziuk, Boldrin, Oğuz Kağan, Diomande, Aminu, Sasse, Skoda

Abdülkadir Ömür, uzun süreli sakatlığının ardından ilk kez maç kadrosuna alındı.


Gaston Campi cezalı
Ligde bir maçı eksik 45 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup edip zirve yolunda yara almak istemiyor. Arjantinli oyuncu Gaston Campi de kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Mikel sahada
Beşiktaş maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Obi Mikel, takımdaki yerini alabilecek.

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