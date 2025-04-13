Trabzonspor - Çaykur Rizespor / Canlı skor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor.

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında 4-1 kaybeden bordo-mavililer, Karadeniz derbisinde ise hata yapmak istemiyor. Son 2 haftayı kazanamayan Trabzonspor, taraftarı önünde 3 puan alarak lig sıralamasında rahat bir nefes almayı amaçlıyor.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Jabol, Ozan, Nwakaeme, Dragus, Zubkov, Banza

Çaykur Rizespor: Grbic, Alikulov, Samet, Mocsi, Hojer, Taha, Berkay, Olawoyin, Zeqiri, Ali Sowe, Akintola

TRABZONSPOR HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Karadeniz derbisi öncesi hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Beklenmedik puan kayıplarının ardından 36 puanla 12. sırada yer alan bordo-mavililer, Rizespor'u mağlup edip üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Fatih Tekke yönetiminde mücadeleye hazırlanan Fırtına, iç saha avantajını kullanmayı ve hücum yollarında etkili olmayı amaçlıyor.

BORDO-MAVİLİLERDE 5 İSİM SINIRDA

Trabzonspor'da bugün Çaykur Rize maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Rize sınavında Malheiro, Uğurcan, Ozan, Savic, Vişça kart görmeleri halinde Adana Demirspor karşılaşmasında görev yapamayacaklar.

TRABZONSPOR'DAN RİZESPOR'A ÜSTÜNLÜK

Trabzonspor ile Çaykur Rize bugün ligde 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 45 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-9 üstünlüğü var. 9 karşılaşmada ise berabere bitti. Bu periyotta Fırtına 90, Rizespor 43 gol attı.

FATİH TEKKE'NİN RİZESPOR KARNESİ

Teknik direktörlük kariyerinde Rize'ye karşı 3 kez sahaya çıkan Fatih Tekke, bu maçların 2'ni kazanırken, 1 de beraberlik aldı. Trabzonspor'un başında ilk Karadeniz derbisine çıkacak olan 47 yaşındaki hoca, seriyi sürdürmek istiyor.

Fatih Tekke, Çaykur Rize'nin hocası İlhan Palut'a karşı da üstün. İki teknik adam arasında Süper Lig, 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 5 maçta Fatih Tekke 3 galibiyet alırken, 2 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.