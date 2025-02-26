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Trabzonspor - Çaykur Rizespor / Canlı

Trabzonspor - Çaykur Rizespor / Canlı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son maçında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son maçında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. Çeyrek final bileti için sahaya çıkan bordo-mavililer, mutlak 3 puan için yarışacak. Telafisi olmayan karşılaşmada berabere kalması halinde kupadan elenme ihtimali bulunan Fırtına, 4 puan ile grupta lider. 

Trabzonspor - Çaykur Rizespor

Karşılaşma 20:30'da başlayacak.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Sikan, Banza

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Mithat, Buljusabic, Berkay, Ghezzal, Abdülkadir, Akintola, Sowe

İLK 2 ÇEYREK FİNALDE

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Bordo-mavililer, kazanırsa, çeyrek final biletini alacak. Beraberlik halinde ise Alanyaspor ve Karagümrük'ün alacağı sonuçlara göre Trabzonspor ilk 2 dışında kalıp kupadan elenebilir. Karadeniz devi bu yıl kupayı hedefliyor.

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