Trabzonspor - Bodrumspor / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı, Trabzonspor - Bodrumspor maçı ile devam ediyor. Galatasaray deplasmanında son dakikada yediği golle 4-3 kaybeden Trabzonspor, alt sıralardan kurtulmak istiyor. Teknik Direktör Volkan Demirel ile ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında alan Bodrumspor, kazanma alışkanlığı yakalamak istiyor.

Trabzonspor 0 - 0 Bodrumspor

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'Savunmanın hatasında topu alan Musah Muhammed tep başına rakip kaleye yöneldi. Mohammed bire bir kaldığı pozisyonda Uğurcan'ı geçemedi. Tönen topa Gökdeniz yaptığı vuruşta üstten auta gönderdi.

45'İlk yarının sonunda 5 dakika daha oynanacak.

37'Sol kullanılan köşe vuruşunda Musah Mohammed ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Ali'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

30'Trabzonspor'da Nwakaeme çalımlarla kaleye sokuldu. Müsait pozisyondaki Mendy'ye pasını verdi. Mendy'nin vuruşunda top savunmadan döndü.

26'Trabzonspor'da Muhammed Cham sağ kanattan kale önüne tehlikeli orta yaptı. Ozan Tufan dokunmak istedi ancak kaleci Sousa üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı.

18'Trabzonspor'da Nwakaeme çalımlarla sol çizgiye indi. Nwakaeme'nin kale önüne çevirmek istediği topu son anda savunmada Gökdeniz önledi.

9'Trabzonspor çok etkili geldi! Cihan Çanak ceza yayı üzerinde çerçeveyi gördü. Sert vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

1'İlk düdük geldi ve başladı.

Trabzonspor - Bodrumspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Cihan Çanak, Cham, Nwakaeme, Banza

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Gökdeniz, Ribeiro, Dimitrov, Seferi

Trabzonspor kötü gidişe dur demek istiyor

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın 1'ini kazanabilen Trabzonspor, kötü gidişe dur demek istiyor. 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, geçtiğimiz hafta son dakikalarda yediği golle Galatasaray'a 4-3 kaybetmişti. Derbide gösterdiği etkili mücadele ile dikkatleri üzerine çeken Karadeniz temsilcisi, Şenol Güneş yönetiminde Bodrumspor maçını kazanmayı hedefliyor. Bir an önce üst sıralara çıkmak isteyen Trabzonspor, taraftarına moral vermek istiyor.

Volkan Demirel'den ilk galibiyet

2024-2025 sezonuna İsmet Taşdemir ile başlayıp ardından Volkan Demirel'i göreve getiren Bodrumspor, Süper Lig'de mücadele ettiği ilk sezonda küme düşme hattından çıkmak istiyor. 14 puanla 17. sırada yer alan Akdeniz temsilcisi, geçtiğimiz hafta Sivasspor'u 2-0 yenerek uzun süren galibiyet hasretine son vermişti. Volkan Demirel yönetiminde ilk galibiyetini alan Bodrumspor, Trabzonspor karşısında da aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor.