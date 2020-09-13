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Trabzonspor Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan iki takım, Trabzonspor ve Beşiktaş, daha ilk haftada kozlarını paylaşıyor. İki tarafta da önemli eksikler olsa da tüm planlar galibiyet üzerine kurulu. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Trabzon'da karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek ve dev maç
beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İki ekip Süper Lig'de üçüncü kez bir ilk hafta maçında karşı karşıya geliyor. İlk olarak 2001-2002 sezonunun açılış haftasında yolları kesişen ezeli rakiplerden gülen taraf 2-1'le Trabzonspor olurken; 2013-2014 sezonunda ise kazanan taraf 2-0'lık skorla bu kez Beşiktaş'tı.

Trabzonspor - Beşiktaş

Stat: Medical Park
Hakem: Ali Şansalan
Saat: 20.00
Yayın: beIN SPORTS 1

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban
Teknik Direktör: Eddie Newton

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nskala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

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