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Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? (İlk 11'ler belli oldu)

Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından gözler Trabzonspor - Beşiktaş maçına çevrildi. Sakat oyuncular nedeniyle kadroda sıkıntı yaşayan Trabzonspor bu sezon sadece tek galibiyeti bulunan Beşiktaş'ı taraftarının muhteşem desteğiyle mağlup etmek; siyah-beyazlı takım ise deplasmanda kazanarak moral bulmak istiyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda saat 19:00'da oynanacak olan dev maç beIN SPORTS HD 1'den ekranlara gelecek. Müsabakada Ali Palabıyık düdük çalacak.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Onazi, Ekuban, Ivanildo Fernandes ve Yusuf Sarı'nın sakatlıkları devam ediyor. Antrenmana çıkmaya başlayan Sturridge ile ilgili son kararı ise teknik direktör Ünal Karaman verecek.

Siyah-beyazlı takımda ise cezalı Elneny ve Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Cezasını dolduran Vida ile sakatlığı geçen Enzo Roco ise Abdullah Avcı'nın görev vermesi durumunda takımdaki yerini alacak.

Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, son 15 sezonun en kötü ilk 5 haftasını yaşadı. Trabzonspor ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6 puan topladı.

Trabzonspor - Beşiktaş

Stat: Medical Park 
Hakem: Ali Palabıyık
Saat: 19:00
Yayın: beIN SPORTS HD 1

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Avdijaj, Sosa, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth
Teknik direktör: Ünal Karaman

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Boyd, Oğuzhan, N'Koudou, Burak
Teknik direktör: Abdullah Avcı

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