Trabzonspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan iki takım, Trabzonspor ve Beşiktaş, daha ilk haftada kozlarını paylaşıyor. İki tarafta da önemli eksikler olsa da tüm planlar galibiyet üzerine kurulu. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Trabzon'da karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor ve dev maç

beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İki ekip Süper Lig'de üçüncü kez bir ilk hafta maçında karşı karşıya geliyor. İlk olarak 2001-2002 sezonunun açılış haftasında yolları kesişen ezeli rakiplerden gülen taraf 2-1'le Trabzonspor olurken; 2013-2014 sezonunda ise kazanan taraf 2-0'lık skorla bu kez Beşiktaş'tı.

Trabzonspor: 0 - 1 :Beşiktaş (İkinci yarı oynanıyor)

29' BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ!!! Atiba Hutchinson'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Tyler Boyd, Serkan Asan'ı ekarte ederek ceza alanına gelmeden sol çaprazdan sağ ayağıyla etkili bir şut çekti. Hüseyin Türkmen'e de çarpan meşin yuvarlak yön değiştirmeden Uğurcan Çakır'ın solundan uzak köşede ağlarla buluştu.

Stat: Medical Park

Hakem: Ali Şansalan

Saat: 20.00

Yayın: beIN SPORTS 1

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban

Teknik Direktör: Eddie Newton

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nskala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın