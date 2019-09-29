Trabzonspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından gözler Trabzonspor - Beşiktaş maçına çevrildi. Sakat oyuncular nedeniyle kadroda sıkıntı yaşayan Trabzonspor bu sezon sadece tek galibiyeti bulunan Beşiktaş'ı taraftarının muhteşem desteğiyle mağlup etmek; siyah-beyazlı takım ise deplasmanda kazanarak moral bulmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda saat 19:00'da başlayan müsabakada Ali Palabıyık düdük çalıyor ve dev maç beIN SPORTS HD 1'den ekranlara geliyor.

Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür, Onazi, Ekuban, Ivanildo Fernandes ve Yusuf Sarı'nın sakatlıkları devam ediyor. Siyah-beyazlı takımda ise cezalı Elneny ve Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 5 puan toplayabilen Beşiktaş, son 15 sezonun en kötü ilk 5 haftasını yaşadı. Trabzonspor ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6 puan topladı.

Trabzonspor: 1 - 0 :Beşiktaş

31' GOOOLL!!! Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün kendi kalesine attığı golle maçta öne geçiyor.

Stat: Medical Park

Hakem: Ali Palabıyık

Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin, Novak, Pereira, Sosa, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth

Teknik direktör: Ünal Karaman

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Boyd, Oğuzhan, N'Koudou, Burak

Teknik direktör: Abdullah Avcı