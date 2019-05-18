Trabzonspor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'de son hafta öncesi karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ve Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Trabzonspor ve Beşiktaş arasında son dönemde oynanan maçların gollü geçmesi bu maçın da bol gollü geçebileceği düşüncesini kuvvetlendiriyor.

Ligde 57 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, 62 puanla bir basamak üstündeki Beşiktaş'ı yenerek, üçüncülük şansını son haftaya taşımayı hedefliyor. 62 puanla üçüncü sırada bulunan Beşiktaş ise Trabzonspor'a mağlup olmazsa ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyecek.

TRABZONSPOR: 0-0 :BEŞİKTAŞ

7' Sağ kanatta buluştuğu topla içeriye kat etmek isteyen Abdulkadir Ömür, Mirin'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Trabzonsporluların serbest vuruş beklentileri karşılık bulmadı.

6' Sağ kanattan uzun kullanılan taç atışı sonrası Pereira'nın ortaladığı topu Rodallega'ya gelmeden Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

5' İlk dakikalar itibariyle karşılıklı top kayıplarının sayısı bir hayli fazla.

4' Top Beşiktaşlı oyuncuların ayağına geçtiğinde tribünlerden inanılmaz bir uğultu yükseliyor

3' Beşiktaşlı oyuncular topu rakip sahaya taşımakta zorlanıyor. Trabzonspor önde baskı yapıyor.

2' Trabzonspor oyunu rakip yarı alana yıktı. Beşiktaş ilk dakikalarda savunma yapıyor.

1' Trabzonspor maça hızlı başladı. Yay üzerinde Nwakaeme'ye doğru gönderilen topta Beşiktaş savunması dikkatliydi.

M.Ö. İlk düdük çaldı ve maç başladı!

SAAT: 19:00

HAKEM: Fırat Aydınus

STAT: Medical Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

VARHAKEMİ: Koray Gençerler

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Isimat-Mirin, Caner, Medel, Atiba, Quaresma, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

TEKNİKDİREKTÖR: Şenol Güneş

57 puandaki Trabzonspor, 62 puanla bir basamak üstündeki Beşiktaş'ı yenerek, üçüncülük şansını son haftaya taşımayı hedefliyor.

Son oynadığı 10 lig karşılaşmasında 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak puan serisini de sürdürmek istiyor.

Beşiktaş ise karşılaşmada rakibine mağlup olmazsa ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyecek.

Siyah-beyazlı ekip Trabzonspor'u yenerse, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçından çıkacak olası bir beraberlik halinde şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyacak.

İki takım sezonun ilk yarısında Vodafone Park'taki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.

BURAK YILMAZ ESKİ TAKIMINA KARŞI!

İki takım arasındaki karşılaşma Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz için ayrı bir anlam taşıyacak. Burak, siyah-beyazlı formayla, yaklaşık 4 sezon formasını giydiği Trabzonspor'a karşı gol arayacak.

Sezon başında Trabzonspor kadrosunda yer alan ve 7 lig maçında 5 gol atan Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla da 14 karşılaşmada fileleri 11 kez havalandırdı.

Burak Yılmaz, Trabzonspor filelerini havalandırarak Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor maçlarındaki suskunluğunu da sonlandırmaya çalışacak.