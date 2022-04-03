Trabzonspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligde en yakın takipçisi Konyaspor'un 12 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer güçlü rakibini yenerek amacına bir adım daha yaklaşmak istiyor. Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar ise alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmanın peşinde. Maçın detayları ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Medical Park Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek ve müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Trabzonspor - Beşiktaş
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir, Visca, Nwakaeme, Djaniny
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi
Trabzonspor ligde en yakın takipçisi Konyaspor'un 12 puan önünde lider durumda. Beşiktaş ise 46 puanla 8. sırada yer alıyor.