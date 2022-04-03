BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti

Trabzonspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligde en yakın takipçisi Konyaspor'un 12 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer güçlü rakibini yenerek amacına bir adım daha yaklaşmak istiyor. Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar ise alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmanın peşinde. Maçın detayları ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Medical Park Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek ve müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Trabzonspor - Beşiktaş

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir, Visca, Nwakaeme, Djaniny

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

Trabzonspor ligde en yakın takipçisi Konyaspor'un 12 puan önünde lider durumda. Beşiktaş ise 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Alanyaspor evinde kazandı! Rizespor'un ligde kalma umutları iyice azaldı
Alanyaspor evinde kazandı! Rizespor'un ligde kalma umutları iyice azaldı
Rusya enerji silahını ilk kez kullandı! Sadece doğal gazla kalmayacağını sinyalini verdi
Rusya enerji silahını ilk kez kullandı! Sadece doğal gazla kalmayacağını sinyalini verdi
Batı medyası her gün manşet yapıyor: Türkiye'yi görmezden gelemeyiz
Batı medyası her gün manşet yapıyor: Türkiye'yi görmezden gelemeyiz
Kasımpaşa galibiyeti 90+7'de yakaladı! Gaziantep FK'yi eli boş gönderdi
Kasımpaşa galibiyeti 90+7'de yakaladı! Gaziantep FK'yi eli boş gönderdi
Türkiye'nin rüzgardan elektrik üretimi rekor tazeledi
Türkiye'nin rüzgardan elektrik üretimi rekor tazeledi
Oruçluyken masturbasyon yapmak orucu bozar mı kefaret gerekir mi?
Oruçluyken masturbasyon yapmak orucu bozar mı kefaret gerekir mi?
Rus sözcüden övgü: Türkiye çok büyük bölgesel bir güç
Rus sözcüden övgü: Türkiye çok büyük bölgesel bir güç
Koronavirüste kabusun yeni adı XE varyantı! DSÖ'den açıklama yapıldı
Koronavirüste kabusun yeni adı XE varyantı! DSÖ'den açıklama yapıldı
Irak Türkiye'den elektrik ithal edecek
Irak Türkiye'den elektrik ithal edecek
BİM market, müşterilerine un ve şekerde eksik gramajlı ürün satıyor iddiası! Sosyal medya karıştı
BİM market, müşterilerine un ve şekerde eksik gramajlı ürün satıyor iddiası! Sosyal medya karıştı