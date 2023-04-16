Trabzonspor Beşiktaş (CANLI YAYIN) Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 29.haftasında Trabzonspor Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanıyor. Ligde son oynadığı 2 maçta sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek elenen Trabzonspor, kötü gidişatı sonlandırmak için Beşiktaş'ın karşısına çıkıyor. Beşiktaş ise son haftalarda yakaladığı çıkışı zorlu dev derbide de kazanarak devam ettirmek isiyor. Trabzonspor Beşiktaş maçının dakika dakika canlı anlatımı haberimizde...

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TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Trabzonspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan, Markovic, Bakasetas, Trezeguet, Gomez

Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Ghezzal, Salih, Gedson, Maxim, Redmond, Aboubakar

Trabzonspor-Beşiktaş maç saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve Akyazı'da oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi dakika dakika haberimizde olacak.

Yeni yönetimin ilk büyük maçı

Trabzonspor’da 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede göreve gelen yeni yönetim Beşiktaş maçıyla ilk büyük maçına çıkacak. Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda çıktığı 3 maçtan yenilgiyle ayrılan yeni yönetim, Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.

İhsan Derelioğlu'nun inancı tam

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde sürdürüyor. Derelioğlu, yaptığı açıklamada, "Alınan sonuçlar hepimizi üzüyor. Bunun altından yine birlikte kalkabiliriz. Bu dayanışmayı vebirlikteliğiortaya koymalıyız.TaraftarımızBeşiktaş maçındabizdenmücadeleederek sahadaniyi sonuçla ayrılmamızı bekliyor. Duygu bütünlüğüyle birlikte odaklanırsak istediğimizi alacağımıza inanıyorum" diyerek oyuncularını zorlu 90 dakikaya motive etmeye çalışıyor.

Biletlere ilgi yoğun

Alınan üst üste sonuçların ardından Bordo-Mavili taraftarların da maçlara ilgisi azalmıştı. Fakat Beşiktaş derbisi öncesinde futbolseverler, biletlere akın etti. Şu ana kadar 30 binden fazla biletin satıldığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan satılmayan bilet sayısının ise yaklaşık 3 bin civarında olduğu da bildirildi.

Şenol Güneş'ten çifte dokunuşu

Güneş, bir yandan takıma motivasyon konuşmaları yaparak ikincilik, hatta zirve şanslarının devam ettiğini anlatıyor, diğer yandan da kafasındaki 11’i belirlemeye çalışıyor. Son maçta Amir Hadziahmetovic’in cezalı duruma düşmesi ve Cenk Tosun’un da sakatlanması nedeniyle mecburi rotasyona gidecek olan usta hoca, hem oyun planını hem oynayacakları netleştiriyor.

Stoper ikilisi: Saiss-Colley

Savunma hattında SaissColley ikilisi ile beklerde Masuaku ve Onur’u görevlendirecek olan Güneş, orta sahayı Salih-GedsonMaxim üçlüsüyle kurmayı düşünüyor. Son haftaların formda ismi Redmond’u Cenk’in yerine sol kanat forvet olarak oynatmayı planlayan Siyah Beyazlı çalıştırıcı, sağ tarafta Ghezzal, ileride de Aboubakar’ı değerlendirecek.

Redmond çıkışını sürdürmeye çalışacak

Nathan Redmond, son 3 maçta tam 6 gole katkı yaparak bu periyotta Siyah Beyazlılar'ın hücum hattındaki en etkin futbolcu oldu. İngiliz yıldız, Trabzonspor'la oynanacak dev karşılaşmada da hem golleri hem de asistleriyle ön plana çıkmaya çalışacak.

Kevin Nkoudou'ya şans doğdu

Şenol Güneş’in önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünmediği Kevin Nkoudou, Atletico Madrid’le oynanan özel maçta 84. dakikada oyuna girip 88’deattığı şık gol ve hırsıyla dikkat çekmişti Kamerunlu oyuncunun 10 dakikalık performansı göz doldurdu. Şenol Güneş’in, Cenk Tosun’un sakatlığı sebebiyle Kevin Nkoudou’yu Trabzonspor maçının kafilesine dahil etme ihtimalinin olduğu kaydedildi.

Rekabette artık Rosier de var

Kartal’ınAtletico Madrid’le oynadığı özel mücadelede dikkat çeken isimlerden biri de Valentin Rosier olmuştu. Onur Bulut transferinden sonra gözden düşen Rosier enerjisiyle dikkat çekti. Milli arada boyun bölgesindeki kist cerrahi operasyonla alınan Fransız sağ bek maça ilk 11’de başladı veçok formda bir görüntü verdi. Rosier çalımları veyerinde müdahaleleriyle tribünlerin alkışını topladı. Tecrübeli isim, kalan haftalarda sağ bekte Onur Bulut’la forma rekabeti içinde olacak.

Trabzonspor ile Beşiktaş 136. randevuda

Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 50 yıllık rekabette, geride kalan 135 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 34 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 187 golüne, bordo-mavililer 153 golle karşılık verdi.

Beşiktaş son 22 maçta 5 kez yenildi

Beşitaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 22 müsabakada 5 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 22 maçın 8'ini siyah-beyazlı ekip kazanırken, 9 mücadele de berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, bu süreçte Beşiktaş'ı 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Bordo-mavili ekip, söz konusu maçların birinde de rakibine 4-1 üstünlük kurdu.

Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 19 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

Taraflar ligde 100. kez karşılaşacak

İki takım ligde 100. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 99 lig müsabakasında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 26 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 115 golle karşılık verdi.

Farklı skorlar

Beşiktaş, bordo-mavili takım karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

Trabzon'daki lig maçları

Trabzonspor, sahasında yaptığı lig maçlarında Beşiktaş'a karşı üstün durumda bulunuyor.

İki takım Trabzon'da 48 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bunların 23'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 6'sı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki lig maçlarında Trabzonspor 68, Beşiktaş ise 61 gol attı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.