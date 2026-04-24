Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan transfer müjdesi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Samsunspor’u penaltı atışları sonucunda eleyerek yarı finale yükseldi. Bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, galibiyetin ardından yaptıkları iki transferi duyururken, yeni transferler için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Samsunspor'a konuk oldu. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz eşitlik ile noktalanan maçta tur biletini kapan taraf, seri penaltı atışlarıyla bordo-mavililer oldu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yarı finale yükselmelerinin ardından yaptığı açıklamayla taraftarlara ikinci müjdeli haberi verdi.

Doğan, "Şu ana kadar 2 transfer gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde yeni transferler de olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Burada isim vermem ama inşallah yakın zamanda tek tek bu anlaşmaları yapmaya devam edeceğiz. " dedi.