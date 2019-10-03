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Trabzonspor Basel UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi’ne Getafe yenilgisi ile başlayan Trabzonspor, güçlü rakibi Basel ile kozlarını paylaşıyor. Fırtına, taraftarının da desteğiyle İsviçre temsilcisini yenmeyi ve grupta yeniden iddialı konuma gelmeyi hedefliyor. Trabzonspor - Basel maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Trabzonspor, Avrupa Ligi C Grubu 2. maçında İsviçre ekibi Basel'le karşılaşıyor. Bordo-mavililer gruptaki ilk maçta alınan mağlubiyeti Basel karşısında telafi etmenin peşinde. Medical Park Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayan mücadele, beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanıyor.

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 131’inci maçına çıkıyor. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde geride kalan 130 maçta 50 galibiyet ve 47 mağlubiyet alırken, 33 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Rakip fileleri 169 kez havalandıran Trabzonspor, buna karşılık kalesinde ise 173 gol gördü.

Trabzonspor: 0 - 0 :Basel

Stat: Medical Park
Hakemler: Marco Di Bello (İtalya)
Saat: 22.00
Yayın: beIN SPORTS 1

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Campi, Hosseini, Novak, Mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Sturridge, Sörloth

Basel: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Zuffi, Stocker, Bua, Ademi

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