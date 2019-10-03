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Trabzonspor Basel maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Avrupa Ligi’ne Getafe yenilgisi ile başlayan Trabzonspor, güçlü rakibi Basel ile kozlarını paylaşacak. Fırtına, taraftarının da desteğiyle İsviçre temsilcisini yenmeyi ve grupta yeniden iddialı konuma gelmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Basel maçı ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Trabzonspor, Avrupa Ligi C Grubu 2. maçında İsviçre ekibi Basel'le karşılaşıyor. Bordo-mavililer gruptaki ilk maçta alınan mağlubiyeti Basel karşısında telafi etmenin peşinde. Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak ve beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak. 

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 131’inci maçına çıkacak. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde geride kalan 130 maçta 50 galibiyet ve 47 mağlubiyet alırken, 33 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Rakip fileleri 169 kez havalandıran Trabzonspor, buna karşılık kalesinde ise 173 gol gördü.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Mikel, Kamil, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth

Basel: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Zuffi, Bua, Arthur

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