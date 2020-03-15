Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (İlk 11'ler belli oldu)

Süper Lig'in 26. haftasında gol averajıyla lider olan Trabzonspor, aynı puanda olduğu Başakşehir önünde 3 puan arıyor. Bordo-mavililerde tek hedef kazanıp zirvede tek başına kalmak. Turuncu-lacivertliler ise erken finali kazanıp liderliği geri almanın planlarını yapıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

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Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile Başakşehir, kozlarını Medical Park'ta paylaşıyor. Saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek ve zorlu mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak. 52'şer puanla zirveyi paylaşan iki takımın nefes kesen maçında kazanan şampiyonluk yoluna büyük avantaj elde edecek. Karşılaşma, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanacak.

Hafta içi erteleme maçında Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek averajla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, aynı puanla takipçisi Medipol Başakşehir ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kazanamadı (4B-5M). Karadeniz Fırtınası'nın son beş sezonda en az iki kez karşılaşıp mağlup edemediği tek takım Boz Baykuşlar. Son iki sezondur Trabzonspor deplasmanında çıktığı Süper Lig maçlarını kazanan Başakşehir, rakibine konuk olduğu daha önceki dokuz sezonda sadece bir galibiyet alabilmişti (4B-4M).

Trabzonspor - Başakşehir

Stat: Medical Park

Hakem: Fırat Aydınus

Saat: 16:00

Yayın: beIN SPORTS HD 2

Trabzonspor: Uğurcan, Campi, Da Costa, Pereira, Novak, A. Parmak, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, A. Ömür, Sörloth

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut, Aleksic, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Demba Ba

Teknik Direktör: Okan Buruk