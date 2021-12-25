HABER / SPOR / TRABZONSPOR
Trabzonspor-Başakşehir maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.Abone ol
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek.
Trabzonspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Trondsen, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Djaniny, Cornelius
Başakşehir: Muhammed, Caicara, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Gulbrandsen, Okaka