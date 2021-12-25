BIST 1.891
DOLAR 10,99
EURO 12,44
ALTIN 638,33
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR
ADV Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ADV Pandora’dan Trendyol’a özel kampanya!

Trabzonspor-Başakşehir maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor-Başakşehir maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

Abone ol

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Trabzonspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Trondsen, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Djaniny, Cornelius

Başakşehir: Muhammed, Caicara, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Gulbrandsen, Okaka

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Antalyaspor maçı özet ve golleri
Galatasaray Antalyaspor maçı özet ve golleri
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Okey masasında ıstakalı saldırı
Okey masasında ıstakalı saldırı
Milli futbolcu Doğan Akı hayatını kaybetti! Beşiktaş'ta forma giymişti
Milli futbolcu Doğan Akı hayatını kaybetti! Beşiktaş'ta forma giymişti
CHP'li Faik Öztrak'tan kur korumalı TL vadeli mevduat eleştirisi: Kur 12-13 liralardayken neden yapmadınız?
CHP'li Faik Öztrak'tan kur korumalı TL vadeli mevduat eleştirisi: Kur 12-13 liralardayken neden yapmadınız?
Ali Babacan'dan ittifak açıklaması: Değişim çok hızlı olabilir
Ali Babacan'dan ittifak açıklaması: Değişim çok hızlı olabilir
Duayen sanatçı Nevzat Çakır hayatını kaybetti
Duayen sanatçı Nevzat Çakır hayatını kaybetti
Muharrem İnce'den iktidara ve muhalefete çağrı: Üretim seferberliği yapalım
Muharrem İnce'den iktidara ve muhalefete çağrı: Üretim seferberliği yapalım
Maaş zammını beğenmeyen 1000 seyis greve gitti! 7 saatin sonunda anlaştılar
Maaş zammını beğenmeyen 1000 seyis greve gitti! 7 saatin sonunda anlaştılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş zıvanadan çıkınca paketimizi paylaştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş zıvanadan çıkınca paketimizi paylaştık