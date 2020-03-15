Trabzonspor Başakşehir maçı CANLI YAYIN
Süper Lig'in 26. haftasında gol averajıyla lider olan Trabzonspor, aynı puanda olduğu Başakşehir önünde 3 puan arıyor. Bordo-mavililerde tek hedef kazanıp zirvede tek başına kalmak. Turuncu-lacivertliler ise erken finali kazanıp liderliği geri almanın planlarını yapıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.Abone ol
Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile Başakşehir, kozlarını Medical Park'ta paylaşıyor. Saat 16:00'da başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor ve zorlu mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor.
Karşılaşma, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanıyor. 52'şer puanla zirveyi paylaşan iki takımın nefes kesen maçında kazanan şampiyonluk yoluna büyük avantaj elde edecek.
Trabzonspor: 0 - 0 :Başakşehir (İlk yarı sona erdi)
Stat: Medical Park
Hakem: Fırat Aydınus
Saat: 16:00
Yayın: beIN SPORTS HD 2
Trabzonspor: Uğurcan, Campi, Da Costa, Pereira, Novak, A. Parmak, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, A. Ömür, Sörloth
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut, Aleksic, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Demba Ba
Teknik Direktör: Okan Buruk