Trabzonspor antrenmanlara tam gaz devam ediyor

Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan yeni sezon antrenmanına ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel’in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure katılmadı.