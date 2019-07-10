Trabzonspor antrenmanlara tam gaz devam ediyor
İhlas Haber Ajansı
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştiren bordo-mavili kulüp, antrenmanda kuvvet çalışması yaptı.
Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan yeni sezon antrenmanına ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel’in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure katılmadı.
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Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi ile Majid Hosseini'nin yanı sıra Mert Kurt, Kerem Baykuş ile Fıratcan Üzüm takımdan ayrı salonda çalıştı. Antrenmanda bordo-mavililer kuvvet çalışması yaparken, dar alan pas çalışması da gerçekleştirildi. Karaman'ın, çalışma sırasında oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi.
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Bordo-mavili takım, hazırlıklarını bu akşam 18.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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