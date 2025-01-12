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Trabzonspor-Antalyaspor Süper Lig maçı (11'ler belli oldu)

Trabzonspor-Antalyaspor Süper Lig maçı (11'ler belli oldu)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 16:00'da başlayacak müsabakanın 11'leri belli oldu.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak olan müsabaka 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma BeINSports ekranlarından naklen yayınlanacak. 

Trabzonspor-Antalyaspor maçının 11'leri:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Bahadır, Kelven, Güray, Petrusenko, Erdal, Kaluzinski, De Streek, Samudio, Larsson

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