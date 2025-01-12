Trabzonspor-Antalyaspor Süper Lig maçı (11'ler belli oldu)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 16:00'da başlayacak müsabakanın 11'leri belli oldu.Abone ol
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta oynanacak olan müsabaka 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma BeINSports ekranlarından naklen yayınlanacak.
Trabzonspor-Antalyaspor maçının 11'leri:
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza
Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Bahadır, Kelven, Güray, Petrusenko, Erdal, Kaluzinski, De Streek, Samudio, Larsson