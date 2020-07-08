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Trabzonspor Antalyaspor maçı CANLI YAYIN

Günün en önemli maçlarından birinde Trabzonspor ile Antalyaspor üç puan mücadelesi veriyor. Geçen hafta Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yenerek kayıp yaşamayan Trabzonspor, Antalyaspor'u devirmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Alanyaspor ve Ankaragücü beraberliklerini Galatasaray deplasmanında aldığı galibiyetle telafi eden ve zirve takibini sürdüren Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Ocak ayında göreve başlayan genç teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde bileği bükülmeyen Trabzonspor, 11 haftalık yenilmezlik serisi Başakşehir karşısında sona eren Akdeniz temsilcisini mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor ve mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Trabzonspor: 0 - 1 :Antalyaspor (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Medical Park
Hakem: Halil Umut Meler
Saat: 18.30
Yayın: beIN SPORTS HD1

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudriashov, Doğukan, Ufuk, Nazım Sangare, Mukairu, Amilton, Blanco

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