Trabzonspor - Antalyaspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor'u ağırlıyor. Fatih Tekke yönetiminde sezona fırtına gibi giren bordo-mavililer, üst üste üçüncü galibiyetini alarak seriyi devam ettirmeyi amaçlıyor.

Akdeniz ekibi Antalyaspor ise genç teknik direktör Emre Belözoğlu önderliğinde zorlu Karadeniz deplasmanından puan koparmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor 1 - 0 Antalyaspor

Maçta ilk yarı 1-0 tamamlandı.

45'İlk yarının sonuna 4 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

42'Trabzonspor'un Augusto ile bulduğu ikinci gol, Onuachu'nun kale önünde ofsayt pozisyonunda olmasından dolayı iptal edildi.

41'VAR'dan uyarı geldi. Hakem Ali Yılmaz pozisyonu incelemeye gitti.

40'GOL! Trabzonspor, Felipe Augusto ile farkı 2'ye çıkardı.

38'GOL! Trabzonspor, Savic'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

35'KAÇTI! Trabzonspor gole çok yaklaştı. Sol kanatan Zubkov'un kale sahasına yolladığı ortada savunmadan ileri çıkan Savic, kafa vuruşunu yaptı, kaleci Abdullah üzerine gelen topta hata yapmadı. Antalyaspor savunması daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

30'Zubkov, sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü ama isabeti bulamadı.

29'Trabzonspor, Felipe Augusto-Zubkov ikilisinin paslaşmalarıyla sağ kanattan etkili geliyor. Zubkov yapılan faul sonucunda yerde kaldı.

24'Mücadelenin hakemi su molasını işaret etti.

21'Mustafa Eskihellaç topu sol kanatta kazandıktan sonra pasını Felipe Augusto'ya gönderdi. Augusto, ayağına gelen topta direkt kaleyi denedi. Top yandan dışarı gitti.

19'Antalyaspor rakip yarı alanda top tutmakta güçlük yaşıyor.

Ofsayt15'Trabzonspor Olaigbe ile sol kanattan etkili geldi. Ceza sahasına girip kaleyi denedi ancak top savunmadan kornere çıktı. Yardımcı hakem de daha sonra bayrağını kaldırdı. Karar ofsayt

13'Trabzonspor kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

10'Bu dakikalarda top her iki takımda da uzun süre kalmıyor. Top kapma mücadelesi var

7'Sağ kanatta Zubkov topla buluştu. İçeri çevirdiği pozisyonda Olaigbe meşin yuvarlağa gerekli vuruşu yapamadı. Antalyaspor tehlikeyi uzaklaştırdı.

5'Zubkov, Felipe Augusto'nun önüne doğru boş durumdaki sağ kanada bir top yolladı. Felipe Augusto yetişemedi savunma müdahale etti.

2'Antalyaspor ceza sahasında sağ iç boşlukta topla buluşan Okay, ortasını yerden içeri gönderdi. Zubkov'un topun gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

1'Trabzon'da ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Trabzonspor - Antalyaspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu

Antalyaspor: Abdullah, Streek, Veysel, Dzhikiya, Paal, Soner, Ceesay, Abdülkadir, Bünyamin, Storm, Cvancara

ANTALYASPOR DİKKAT ÇEKİYOR

Süper Lig'de 3. haftada Trabzonspor deplasmanına çıkacak Antalyaspor sezona iyi bir başlangıç yaptı. Emre Belözoğlu'nun takımı, ligin ilk 2 haftasında 6 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, ilk 2 haftada 3 gol atıp, kalesinde bir gol gördü.

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR ARASINDA 59. KARŞILAŞMA

Trabzonspor ile Antalyaspor, bugünkü maçla beraber Trendyol Süper Lig'de 59. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 58 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 34-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

FATİH TEKKE'DEN ÖZEL UYARI

Teknik Direktör Fatih Tekke, Antalyaspor'la karşılaşacakları maç öncesi oyuncularına bazı uyarılarda bulundu. Tekke, ilk iki maçta alınan galibiyetlere rağmen bazı eksik ve hatalarının olduğunu, bunları düzeltmeleri gerektiğini vurguladı. Başarılı çalıştırıcı, taraftarları önünde bir galibiyet daha alarak seriye devam etmelerinin de önemine değindi.