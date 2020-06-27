Trabzonspor-Ankaragücü Süper Lig maçı (CANLI İZLE)
Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.Abone ol
Süper Lig'im 29. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nda saat 21:00'de oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor karşılaşmaya 57 puanla çıkarken Ankaragücü'nün ise 24 puanı bulunuyor.
TRABZONSPOR 1-0 ANKARAGÜCÜ
45' İLK DEVRE BİTTİ
44' Ndiaye'nin başlattığı Trabzonspor atağında, Guilherme'nin kaleci Ricardo'yu geçen pasını Sörloth boş kaleye gönderemedi.
42' Ankaragücü'nün kaptanı Sedat Ağçay, Guilherme'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, gelecek hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
39' Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak yerini Bilal Başaçıkoğlu'na bıraktı.
36' Scarione'nin kullandığı köşe vuruşunda topa kimse dokunamadı ve ters kanattaki Ndiaye, topun kontrolünü sağlamayı başardı.
34' Sol kanatta topla buluşan Atila'nın ortasında Novak topu kornere yolladı.
33' Kullanılan köşe vuruşunda Pazdan'ın yerden sektirerek kaleye doğru gönderdiği kafa vuruşunu Uğurcan rahat bir şekilde kontrol etmeyi başardı.
30' Ankaragücü'nde Pazdan, Abdülkadir Ömür'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
29' Sağ kanatta topla buluşan Scarione, pasını ceza sahasına doğru gönderdi. Savunmada iyi yer tutan Hüseyin Türkmen, tehlikenin büyümesine izin vermedi.
27' Hızlı gelişen Ankaragücü atağında Orgill'in kafayla indirdiği topu Lobzhanidze bekletmeden Scarione'ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Scarione'nin vuruşunda Uğurcan topun ağlara gitmesini önledi.
22' Ankaragücü atağında Pazdan ceza sahasına doğru uzun bir pas gönderdi. Orgill'in kafayla topu indirdiği yerde hiçbir takım arkadaşı olmayınca Trabzonspor savunması pozisyonu önledi.
12' Trabzonspor ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Uğurcan'da kaldı.
10' Rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Abdülkadir Ömür, pasını savunma arkasına sarkan Sörloth'a göndermek istedi. Ankaragücü savunması pasın geçmesine izin vermedi.
7' Kulusic'in gönderdiği uzun pasla başlayan Ankaragücü atağında rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Gerson Rodrigues, pasını Pinto'ya doğru aktarmak istedi. Araya giren Novak tehlikeyi önledi.
5' Ev sahibi ekip maçın başında rakip yarı alanda yaptığı baskının ödülünü Sörloth'un ayağından bulduğu golle aldı.
3' Novak'ın kullandığı uzun taç atışının ardından Ankargücü savunmasının uzaklaştıramadığı topu Abdulkadir Parmak kafayla Sörloth'a doğru aktardı. Norveçli oyuncu müsait poziyonda yaptığı sert vuruşla bordo-mavili ekibi 1-0 öne geçirdi.
3' GOL... Trabzonspor 1-0 Ankaragücü (Sörloth)
1' Maç başladı.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth.
Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill.
Anthony Nwakaeme forma giyemeyecek
Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor beraberliği ile liderlik koltuğunu kaybeden Karadeniz ekibi, kazanarak ilk sıradaki Medipol Başakşehir'in Galatasaray karşısındaki puan kaybını bekleyecek.
Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Majid Hosseini ile sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme forma giyemeyecek.
En son Medipol Başakşehir maçında görev yapan kaptan Sosa, 3 hafta aradan sonra takımda yer alabilecek.