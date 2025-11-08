BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  SPOR

Süper Lig 12. hafta: Trabzonspor ile Alanyaspor 3 puan için karşı karşıya

Süper Lig 12. hafta: Trabzonspor ile Alanyaspor 3 puan için karşı karşıya

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı sürüyor. Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Papara Park'ta saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Ligde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde 24 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR: 1-0 (CANLI SKOR)

15- GOL! Trabzonspor, Onuachu ile maçta 1-0 öne geçti. Olaigbe'nin pasında çok şık bir dönüşle ceza sahasına giren Nijeryalı golcü, top ayağından aşarken vuruşunu yapmayı başardı ve takımını karşılaşmada 1-0'lık üstünlüğe taşıdı

8- Trabzonspor gole yaklaştı. Sol çaprazda Olaigbe, önüne düşen topun gelişine sert vurdu. Top yandan çok az farkla dışarı gitti.

1- Trabzon'da ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 32 gol atarken, bordo-mavililer ise 27 gol kaydetti.

İki takımın 11'leri

Trabzonspor: Onana, Baniya, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Folcaralli, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Meschack.

