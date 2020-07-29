Trabzonspor Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası final maçı (CANLI YAYIN)

Ziraat Türkiye Kupası final maçı heyecanı bu akşam Trabzonspor Alanyaspor karşılaşmasıyla yaşanacak. ZTK final maçının ardından galip gelen takım, kupayı müzesine götürecek.

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Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde 10 yıllık kupa hasretine de son vermiş olacak. Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde, Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun ilk kupası olacak.

TRABZONSPOR 1-0 ALANYASPOR (CANLI ANLATIM)

25’ GOL... Trabzonspor 1-0 Alanyaspor (Abdülkadir Ömür)

23' Ekuban'ın yerden şutunda top Marafona'da kaldı.

11' Sosa'nın kullandığı serbest vuruşu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

7' Trabzonspor'da Sosa'nın sol kanattan kullandığı köşe atışına Campi kafayı vurdu, şutu yandan auta gitti.

5' Ceza yayında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu yandan az farkla auta gitti.

2' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Marafona yumruklarıyla uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.

Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Guilherme, Sörloth

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, NSakala, Tzavellas, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Trabzonspor 14 kez final oynadı, 8 kez kupayı kazandı

Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8 kez şampiyon oldu. Bordo-mavili takım, 6 sezon aradan sonra finalde mücadele edeceği kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997 ve 2012-2013 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

Aytemiz Alanyaspor ise tarihinde ilk kez kupada final oynayacak.

15 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası'nı, 57 yıllık geçmişinde şimdiye dek 15 ayrı takım müzesine götürdü. Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.