Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı, daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

Antrenmana, sağ ayak bileğinde ağrı hisseden Onana katılmadı. Futbolcunun fizyoterapist eşliğinde bireysel olarak çalıştığı belirtildi.

Sakatlığı devam eden Nwakaeme, Salih Malkaçoğlu ve Savic ile hasta olan genç kaleci Onuralp Çevikkan da antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

