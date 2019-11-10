Trabzonspor Alanyaspor maçı CANLI YAYIN

Zirve yarışı mücadelesi veren Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında bugün saat 16:30'da Alanyaspor'u ağırlıyor. Abdulkadir Bitigen'in yönettiği karşılaşmada Ekrem Kan ve Serkan Ok da yarımcı hakemlik görevlerini üstleniyor. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

Karadeniz ekibi, geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde ise 13 gol gördü. 16 puana sahip olan bordo-mavililer, Alanyaspor karşında 3 puan alarak zirve yarışından kopmak istemiyor.

Trabzonspor: 0 - 0 :Alanyaspor

(İkinci yarı oynanıyor)

25' KIRMIZI KART Abdulkadir Parmak, Manolis Siopis'e orta alanda rakibinin bileğine yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kart görerek oyundan atılıyor.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Hosseini, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzevallas, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse