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Trabzonspor-Alanyaspor maçı canlı anlatım

Trabzonspor-Alanyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Avrupa kupaları hedefi olan Trabzonspor, ligde kalma mücadelesi veren Alanyaspor'u konuk ediyor. Trabzon'da ilk yarı 4-2 sona erdi.

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 Hafta içinde kupada Göztepe'yi eleyerek finale kalmayı başaran Trabzonspor'da moraller üst düzeyde. Alanyaspor ise geçtiğimiz hafta kötü gidişata dur diyerek sahasında Samsunspor'u 1-0 yenmişti. Trabzonspor üst sıralara tırmanmak, Alanyaspor ise alt sıralardan kurtulmak için sahada mücadele ediyor. Trabzon'da ilk yarı 4-2 sona erdi.

Devre!

Trabzon'da ilk yarı 4-2 sona erdi.

45+5.Dakika

Banza attı, fark yeniden ikiye çıktı!

Sikan'ın ceza sahası içi sol çaprazından kafayla çevirdiği topa kale sahası içi sağ çaprazında kafayı vuran Banza ağları havalandırdı: 4-2.

45+2.Dakika

Malheiro cezalı duruma düştü

Trabzonspor'da Malheiro, Yusuf Özdemir'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak Kasımpaşa mücadelesi öncesi cezalı duruma düştü.

45+1.Dakika

Hadergjonaj attı, Alanyaspor farkı bire indirdi!

Penaltıyı kullanan Hadergjonaj sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu kaleci Uğurcan'ın solundan ağlara gönderdi: 3-2.


44.Dakika

Alanyaspor penaltı kazandı!

VAR tavsiyesi ile kenara gelen hakem Ali Şansalan, Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyonu izledi ve Visca'nın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek beyaz noktayı gösterdi.


38.Dakika

Sikan yine sahneye çıktı, Trabzonspor farkı ikiye yükseltti!

Sağ kanatta topla buluşan Zubkov son çizgiden yerden ortaladı, ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Sikan gelişine vurdu, top ağlara gitti: 3-1.

27.Dakika

Cordova attı, Alanyaspor farkı bire indirdi!

Kaleci Uğurcan'ın pas hatasında topla buluşan Cordova, Ozan'dan çok şık bir şekilde sıyrıldı. Penaltı noktasının hemen önünden sağ ayağıyla yerden şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu: 2-1.

15.Dakikaİlk 15 dakika geride kaldı

Trabzon'da ilk 15 dakikalık bölüm geride kaldı. Ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor.

7.Dakika

Zubkov attı, Trabzonspor öne geçti!

Banza'nın pasının ardından ceza sahası içi sağ çaprazında Zubkov sol ayağıyla gelişine vurdu, top yakın direkten döndü. Ardından topu yine önünde bulan Zubkov bir kez daha vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

3.Dakika

Maçın ilk sarı kartı Yusuf Özdemir'e

Alanyaspor'da Yusuf, Zubkov'a yaptığı faulün ardından sarı kartı gördü ve Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

1.Dakika

Savunma dikkatli

Alanyaspor atağında Cordova sağ kanattan sağ ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahasında Trabzonspor savunması topu karşıladı.

1.Dakika Maç başladı!

İlk düdük sesi geldi ve Trabzon'da maç başladı!

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