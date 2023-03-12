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Trabzonspor-Adana Demirspor Süper Lig macı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor-Adana Demirspor Süper Lig macı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Önce başkanını ardından hocasını kaybeden Trabzonspor, ligin en formda takımlarından biri olan Adana Demirspor'u yenerek evinde kan tazelemek istiyor. 6 maçtır kaybetmeyen Adana ekibi ise seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Saat 16:00'da başlayan mücadelenin canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Trabzonspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayan müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor.  Bitigen'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mustafa Servanlar yapıyor. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR- ADANA DEMİRSPOR: 1-0 (CANLI SKOR)

8- GOL! Trabzonspor Yusuf Yazıcı ile 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Ceza yayında topla buluşan Yusuf, şık hareketler ile 3 savunma oyuncusundan sıyrılıp kaleci Ertaç'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

2- Maçta ilk tehlike Adana Demirspor'dan geldi. Savunma arkasına atılan topla sol çaprazdan ceza alanına giren Emre Akbaba, direkt kaleyi yokladı. Kaleci Uğurcan'ın müdahalesi ile top yandan dışarı çıktı.

1- Maç başladı.

İlk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Vitor Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda, Akintola

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1

Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında üstün

Ümraniye karşısında 36 maçlık yenilmezlik serisi bozulan Trabzonspor, Adana Demirspor’u devirip taraftarının gönlünü almak istiyor. Bordo-Mavililer, Güney ekibiyle şu ana kadar iç sahada oynadığı 16 maçın hiçbirini kaybetmedi. Söz konusu karşılaşmalarda 12 galibiyet ve 4 beraberlik alan Fırtına, ilk yarıda deplasmandaki mücadelede yenilmişti. 

Maça taraftarın ilgisi çok az

Akyazı’daki son maçta sadece 12 bin taraftar yer alırken, Trabzonspor evindeki en az seyircili karşılaşmalarından birini oynamıştı. Adana Demirspor karşılaşması öncesi de biletlere ilgi yine çok az. Kombineler dışında yaklaşık 3 bin civarında koltuk satıldı. Son maçta 27 bin kombine sahibinin 20 binlik bölümü maça gelmemişti. Bu maçta ise tribünlerde 15 bin civarı taraftar bulunuyor.

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