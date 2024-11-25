Trabzonspor - Adana Demirspor / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ile kapanıyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor.

Trabzonspor 1 - 0 Adana Demirspor

45'Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

42'Sol kanattan yapılan ortada ceza sahasının sağından Yusun'un şık volesinde Uğurcan son anda kurtardı.

33'Yusuf Sarı sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Yusuf'un şutunda top yandan dışarı çıktı.

21'Banza'nın ceza yayının sağından yaptığı vuruşta top kaleci Vedat'ta kaldı.

19'Visca'nın pasında Serkan sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasına topu savunma karşıladı.

13'Visca sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top sol kanattan taça çıktı.

7'Ceza sahasının sağında topu önüne alan Cham'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

3'GOL! Muhammed Cham, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Trabzonsporlu oyuncular sol çaprazdan şık paslarla ceza sahasına girdi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Cham, yaptığı vuruşta ağları havalandırdı.

1'İlk düdük geldi ve Trabzon'da maç başladı.

Trabzonspor - Adana Demirspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Batagov, Arif, Mendy, Umut Güneş, Visca, Cham, Cihan, Banza

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan, Tolga Kalender, Semih Güler, Manev, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Nabil, Ali Yavuz, Yusuf Barasi

37. kez karşılaşıyorlar

Trabzonspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yapacakları maçla 37'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 36 maçta Trabzonspor'un 21, Adana Demirspor'un 6 galibiyeti bulunurken, 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Akyazı Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını da kaybeden Trabzonspor 12 puanla 14'üncü sırada yer alıyor. Hem kötü gidişe son vermek hem de moral bulmak isteyen bordo-mavililer çıkış maçı olarak gördüğü Adana Demirspor maçına mutlak galibiyet olarak bakıyor. Geride kalan haftalarda hiç galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda olan Adana Demirspor 2 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Akdeniz temsilcisi de Trabzon'dan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

Trabzonspor üstün

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 36'sı Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 4'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 24, Adana Demirspor'un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı. Ligdeki 36 maçta ise Trabzonspor'un 21, Adana Demirspor'un 6 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.

Öte yandan iki takım 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon'da oynadıkları maç ev sahibi takımın 1-0 galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, maç saatini beklemeye geçecek