Trabzonlu ustası Ruslardan gördü pandemide 'kuzine'ye talep patlaması!
TRABZON'da perçin çivi yöntemiyle üretilen 'kuzine'ler virüsten korunmak için köylere yerleşenlerden rağbet görüyor. Atölye ustası, talebe yetişmekte zorlandığını söylüyor. Ruslardan öğrendikleri sistemle üretilen sobaya 10 yıl garanti veriliyor.
Akçabat ilçesine bağlı Dürbinar Mahallesi’nde oturan Alaattin Aydın, 40 yıldır atölyesinde demire şekil verip, günlerini çalışarak geçiriyor. Ustasından öğrendiği ve Ruslardan kalan yöntemle bölgede 'kuzine' olarak bilinen içinde fırın da olan demir soba imal eden Aydın'ın perçin çivi yöntemiyle ürettiği kuzineler, müşterilerince özel olarak sipariş ediliyor.
Özel üretim kuzineler, özelikle koronavirüsten korunmak için şehre dönmeyip, köy evlerinde kalanların yanı sıra kent dışından da yoğun talep görüyor.
Karadenizliler, köy evlerinin olmazsa olmazı kuzunilerde çay demliyor, ekmek yapıp, yemeklerini pişiriyor. Yılda yaklaşık 200 kuzine imal eden Aydın, siparişlere yetişmek için yoğun çaba sarf ediyor.
10 yıl garanti veriyor İlerleyen yaşına rağmen yaz- kış demeden çalışan Aydın, 40 yıl daha kuzine sobası yapmayı hedefliyor. Aydın’ın 10 yılı aşkın kullanım garantisi verdiği kuzineleri; bin ila bin 500 liradan alıcı buluyor.