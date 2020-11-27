Trabzonlu ustası Ruslardan gördü pandemide 'kuzine'ye talep patlaması!

Akçabat ilçesine bağlı Dürbinar Mahallesi’nde oturan Alaattin Aydın, 40 yıldır atölyesinde demire şekil verip, günlerini çalışarak geçiriyor. Ustasından öğrendiği ve Ruslardan kalan yöntemle bölgede 'kuzine' olarak bilinen içinde fırın da olan demir soba imal eden Aydın'ın perçin çivi yöntemiyle ürettiği kuzineler, müşterilerince özel olarak sipariş ediliyor.