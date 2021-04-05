Trabzonlu 17 yaşındaki liseli genç Apple'nın reklam yüzü seçildi

‘Neden olmasın dedim'

Manken olma hayali taşıdığını anlatan Mustafa Mert Topal, “Arkadaşlarım arasında sürekli konuşuyorduk manken olma, oyuncu olma hayallerimizi. Onlarda sürekli bazı yerlere başvuru yapmamı söylüyorlardı. Bir gün yine böyle bir sohbetin ardından Apple’ın böyle bir ilan açtığını gördüm. ‘Neden olmasın’ dedim kendi kendime.