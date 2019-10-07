Trabzon'daki fındık bahçelerine dadandı hızla yayılıp zarar veriyor
TRABZON’da fındık üreticilerinin baş belası haline gelen ve Drakula adıyla da bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği', bölgede hızla yaygınlaşmaya devam ediyor.
İstila ettiği fındık bahçelerindeki dalları kurutan Drakula böceğine Trabzon'un Maçka ilçesinde rastlandı. Bölgede nadir olarak rastlanılan bu böcek türü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nü, ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.
İstanbul'dan Trabzon'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu, ağaç dallarına ise zarar verdiği saptanan böceğin tespiti için de uzman ekiplerden de yardım istendi.
İstanbul'a da İtalya'dan gelmiş: Bölge, kısa sürede karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölgede ilaçlama çalışmaları sürerken, uzmanlar incelemelerinde halk arasında 'Drakula' olarak da adlandırılan uzun antenli böceğinin, İtalya'dan İstanbul'a buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruyor
2014 yılında musallat olduğu fındık dallarına zarar veren böcek türü, son günlerde ise Akçaabat ve Ortahisar ilçelerine yakın olan Mağmat boğazı mevkiinde bazı fındık bahçelerinin yanı sıra tarım arazilerinde görülmeye başlandı.
- Hızla etrafa yayılan ve başlatılan biyolojik mücadelenin sürdüğü böcek türü, kök kısmını yakın noktalardan oyuklar açıp larvalarını bıraktığı fındık dallarının kısa sürede kurumasına yol açıyor.