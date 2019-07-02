Trabzon'da yaylaya kurt indi! Köylüler sokağa çıkmaya korkuyor

Av tüfeği ile inek bekliyoruz: Alacapazarı Yaylası Kabakkaya obasına göç eden Hatice Öztürk, "Biz burada yaylacılık yapıyoruz. Bizim ineklerimizi, hayvanlarımızı, keçilerimizi, köpeklerimizi kurtlar topluyor. Biz burada korkuyoruz, dışarı çocuklarımızı salamıyoruz. Komşularımıza gidemiyoruz. Av tüfeği ile bekliyoruz hayvanlarımızı" dedi.