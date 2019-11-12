Trabzon'da Taşkın Müzesi için geri sayım başladı! Tamamlandığında dünyada ilk olacak
TRABZON'da yapım aşamasında olan ve dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan Taşkın Müzesi’ndeki çalışmalar sürüyor.
DSİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı 22. Bölge Müdürlüğü tarafından taşkın olaylarına dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla dünyadaki ilk Taşkın Müzesi kurulma çalışmaları sürüyor.
Trabzon DSİ 22.Bölge Müdürlüğü’nde yapılacak ve 7’den 70’e herkesin faydalanabileceği müzede “taşkına sebebiyet vermemek”, “taşkından korunmak” ve “taşkın anındaki davranışlar” ile ilgili aktivasyon alanları, simülasyonlar, deneysel setler ile dünya genelinde son yıllarda uygulanmaya başlanan yenilikçi taşkın kontrol tesislerinin tanıtılacağı bölümler gibi pek çok farklı bölüm yer alacak.
1 Kasım’da çalışmalara başlanılan müzede 2020 yılının Nisan ayında çalışmaların tamamlanması hedefleniyor. Taşkınların özellikle yoğun olarak yaşandığı ve son 90 yılda yaklaşık 700 kişinin hayatını kaybettiği Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon’da kurulacak ve müze özelliği de olacak bir “Taşkın Tanıtım Merkezi” DSİ 22. Bölge Müdür Vekili Dr. Emre Akçalı tarafından projelendirildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin taşkın olaylarına dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyacağını belirttiği Taşkın Müzesi’nin yaklaşık 400 bin TL’ye mal olması planlanıyor.