Trabzon'da Taşkın Müzesi için geri sayım başladı! Tamamlandığında dünyada ilk olacak

Trabzon DSİ 22.Bölge Müdürlüğü’nde yapılacak ve 7’den 70’e herkesin faydalanabileceği müzede “taşkına sebebiyet vermemek”, “taşkından korunmak” ve “taşkın anındaki davranışlar” ile ilgili aktivasyon alanları, simülasyonlar, deneysel setler ile dünya genelinde son yıllarda uygulanmaya başlanan yenilikçi taşkın kontrol tesislerinin tanıtılacağı bölümler gibi pek çok farklı bölüm yer alacak.