Trabzon'da silahlı saldırı 1 ölü 1 yaralı

Anadolu Ajansı

TRABZON'un Yomra ilçesinde bir tartışma sonucu silahla vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Polis saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliyi arıyor.

TRABZON'un Yomra ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, ilçenin Sancak Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde Y.T., henüz bilinmeyen nedenden dolayı tabancayla Enes Ş. ve Yetiş T.'ye ateş etti.

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Enes Ş., olay yerinde öldü, Yetiş T. ise yaralandı.

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112 Acil Servis ekiplerince Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yetiş T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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