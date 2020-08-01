Trabzon'da Şehit Eren Bülbün'ün acısı dinmiyor! 'Çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum'
TRABZON'da şehit edilen Eren Bülbül'ün annesi evladı olmadan 5'inci bayramını geçiriyor. Oğlunun her an gelecekmiş gibi hissettiğini söyleyen şehit annesi, Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretiyle ilgili 'Dışlayacak değilim, PKK’lılar, HDP’liler ile görüşmesi onlarla bir yolda yürümesi beni çok üzüyor.' dedi.
Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında oğlu Eren Bülbül’ü şehit veren anne Ayşe Bülbül’ün ‘Eren’siz geçen 5. Bayramda gözyaşı ve öfkesi hiç dinmiyor.
Oğlunun ölümünün üzerinden 3 yıl ve bu Kurban Bayramı ile birlikte 5 bayram geçiren Ayşe Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi’nde oğlunun mezarı başındaki evinde gözyaşı döküyor.
"Hala sanki çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum"
Oğlunun şehit edildiği günü hiç unutamadığını belirten Bülbül “Ölümünün üzerinden geçen 5. Bayram. Hala sanki Eren çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum. O acı gün, olay günü gözümün önünden hiç gitmiyor. Benim oğlumun kanını akıtanlardan yüce Mevlam benim bu gözyaşlarımın bedelini inşallah öbür dünyada alacak. Benim yavruma el kaldıranlar utansın, elleri kırılsın” dedi.
İmamoğlu geldiğinde yaylada olduğunu söyledi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği memleketi Trabzon’da önceki gün Maçka ilçesine gelerek oğlunun mezarını ziyaret etmesi ile ilgili soruna soru üzerine ise Ayşe Bülbül, yaylada bulunduğu sırada ziyaretin gerçekleştiğini söyledi.