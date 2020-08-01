Trabzon'da Şehit Eren Bülbün'ün acısı dinmiyor! 'Çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum'

"Hala sanki çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum"

Oğlunun şehit edildiği günü hiç unutamadığını belirten Bülbül “Ölümünün üzerinden geçen 5. Bayram. Hala sanki Eren çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum. O acı gün, olay günü gözümün önünden hiç gitmiyor. Benim oğlumun kanını akıtanlardan yüce Mevlam benim bu gözyaşlarımın bedelini inşallah öbür dünyada alacak. Benim yavruma el kaldıranlar utansın, elleri kırılsın” dedi.