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Trabzon'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzon'da patlama! Ölü ve yaralılar var

TRABZON'un Ortahisar ilçesindeki bir tesiste patlama meydana geldi. Ekipler olay yerine sevk edilirken, patlamada 1 kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu öğrenildi.

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Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir endüstriyel temizlik tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Patlama sonrasında bir kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu belirtildi.

Ayrıntılar gelecek...

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