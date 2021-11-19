Trabzon'da öldü diye selası verildi mezar kazıldı! Hayatı karardı hikayesi göz yaşarttı
Trabzonlu Güneydoğu gazisi Mustafa Akyüz, ilginç hayat hikayesi ile dikkat çekiyor.
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan Mustafa Akyüz (51), 1991 yılında vatani görevini yapmak için aralarında 1 yaş fark bulunan kardeşi ile birlikte askere gitti. Acemi birliğinde kardeşi ile Isparta’ya düşen Akyüz, kardeşi ile aynı yerde askerlik yapmanın zor olacağını düşünerek başka bir birliği geçmek istedi. Bu talebi kabul edilen Akyüz kardeşlerin birliği değiştirildi. Acemi birliğinin ardından toplanma birliğinde tekrar Van’da buluşan Akyüz kardeşlerin usta birliğindeki görev yerleri ise Hakkari oldu. Mustafa Akyüz Şemdinli, kardeşi ise Yüksekova’da göreve başladı. Vatani görevlerini tamamlayan Akyüz kardeşler tekrar memleketi Trabzon’da döndü. Memleketinde bir süre dekorasyon işi yapan Mustafa Akyüz, askerlik görevini yaptığı bölgedeki komutanı ile görüştükten sonra uzman çavuş olarak orduya katılmaya karar verdi.
Ailesine İstanbul’a gezmeye gittiğini söyleyerek 1993 yılında İstanbul’da sınava giren Akyüz, başarı bir şekilde sınavı geçtikten sonra uzman çavuş olarak ilk görev yeri olan Mardin’e atandı. Akyüz, terör bölgelerindeki operasyonlara katıldı. Başarılı operasyonların ardından kardeşinin düğününe katılmak için izin belgesi onaylanan Akyüz, bu esnada aynı birlikteki arkadaşının babasının hastaneye kaldırılmasıyla timde yaşanan eksiklik nedeniyle memleketine gidemedi. İzin kağıdı cebinde olmasına rağmen timdeki arkadaşlarını yalnız bırakmayarak tekrar göreve çıkan Akyüz, hain terör örgütü PKK’nın geçiş güzergahını kapatmak için görevlendirildi. Operasyonda teröristlerin roket saldırısına uğrayan Akyüz ve arkadaşları bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Gece saatlerindeki saldırıda mevziden çıkan Akyüz, mayına bastı.
Ağır yaralı bir şekilde askeri helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Akyüz, daha sonra Ankara’daki GATA’ya sevk edildi. Operasyonda mayına basan ve yaralanan Mustafa Akyüz’ün hastanede tedavi gördüğünü öğrenen kardeşi ailesine haber vermeden Ankara’nın yolunu tuttu. GATA’ya gelen Mustafa Akyüz’ün kardeşi doktordan bilgi istedi. O dönem Diyarbakır’da şehit düşen Mustafa Akyüz ile isim benzerliği yaşanmasıyla kardeşinin şehit düştüğünü anlayarak memleketine geri döndü. Mustafa Akyüz’ün şehit düştüğünü ailesine söyleyemeyen kardeşi 2 gün sonra gelen bir telefon ile kardeşinin şehit olmadığını, isim benzerliğini yaşandığını öğrendi. Sol bacağını kaybeden ve hastanede 40 gün tedavi gördükten sonra protez ile taburcu edilen Mustafa Akyüz memleketi Trabzon’a geri döndü. Gazi unvanı alan Mustafa Akyüz yine kendisi gibi gazi olan Adanalı bir arkadaşının kardeşi Hasibe Akyüz (41) ile tanıştı. Hasibe Akyüz ile 1998 yılında dünya evine giren Mustafa Akyüz’ün bir süre sonra Almira (19) ve Ahmet (17) adını koydukları çocukları dünyaya geldi.
Ustaya yardım etmeye çalışırken...
Protez ile yaşamaya alışan Mustafa Akyüz, serbest meslek yaparak geçimini sağlarken, 16 Kasım 2016 yılında binadaki antenin yeri değişince usta ile birlikte çatıya çıktı. Evine anten kablosunu çeken ustaya yardım eden Mustafa Akyüz, kablonun elektrik hattına takılmasıyla yere yığıldı. Elektrik çarpmasıyla vücudu yanmaya başlayan Akyüz’e şans eseri apartmanın altındaki lokantada yemek yiyen sağlık ekipleri müdahale etti. Vücuduna giren elektrik akımı nedeniyle sağ bacağı ve sol koluna kaybeden Akyüz, 20 gün boyunca 7 kez ameliyat oldu. Mayında sol bacağını, elektrik akımında ise sağ bacağı ve sol kolunu kaybeden Akyüz tedavisinin ardından taburcu edildi. Eşi Hasibe’ye “benim halim ortada istersen sen gidebilirsin” diyen Mustafa Akyüz eşinin “Ben seni her şeyinle kabul ediyorum” demesiyle hayata tutundu.