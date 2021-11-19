Trabzon'da öldü diye selası verildi mezar kazıldı! Hayatı karardı hikayesi göz yaşarttı

Ağır yaralı bir şekilde askeri helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Akyüz, daha sonra Ankara’daki GATA’ya sevk edildi. Operasyonda mayına basan ve yaralanan Mustafa Akyüz’ün hastanede tedavi gördüğünü öğrenen kardeşi ailesine haber vermeden Ankara’nın yolunu tuttu. GATA’ya gelen Mustafa Akyüz’ün kardeşi doktordan bilgi istedi. O dönem Diyarbakır’da şehit düşen Mustafa Akyüz ile isim benzerliği yaşanmasıyla kardeşinin şehit düştüğünü anlayarak memleketine geri döndü. Mustafa Akyüz’ün şehit düştüğünü ailesine söyleyemeyen kardeşi 2 gün sonra gelen bir telefon ile kardeşinin şehit olmadığını, isim benzerliğini yaşandığını öğrendi. Sol bacağını kaybeden ve hastanede 40 gün tedavi gördükten sonra protez ile taburcu edilen Mustafa Akyüz memleketi Trabzon’a geri döndü. Gazi unvanı alan Mustafa Akyüz yine kendisi gibi gazi olan Adanalı bir arkadaşının kardeşi Hasibe Akyüz (41) ile tanıştı. Hasibe Akyüz ile 1998 yılında dünya evine giren Mustafa Akyüz’ün bir süre sonra Almira (19) ve Ahmet (17) adını koydukları çocukları dünyaya geldi.