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Trabzon'da müdür okulda kendini astı! Tablet dağıtımı yapan öğretmenler cansız buldu

İhlas Haber Ajansı

TRABZON okul müdürünün intiharıyla sarsıldı. Tablet dağıtımı esnasında görevli öğretmenlerin yanından ayrılan müdür H.A., öğretmenler tarafından okulda asılı halde bulundu.

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Alınan bilgiye göre, okul müdürü olarak görev yapan 41 yaşındaki H.A, bugün okul öğretmenleri ve görevli personelle birlikte Türkiye’de ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan 500 bin tablet dağıtımı için ilçedeki çalışmaları yürütüyordu. Tablet dağıtımının yapıldığı esnada, mesai arkadaşlarına haber vermeden ayrılan H.A, uzun süre ortada görülmeyince öğretmen arkadaşlara tarafından aranmaya başladı.

Görev yaptıkları okula dönen öğretmenler, H.A’yı okulun lavabosuna kendini asmış şekilde buldu.

İlaç tedavisi görüyormuş                                                                                      Hayatını kaybettiği tespit edilen H.A’nın 20 gündür psikolojik ilaç tedavisi gördüğü ve panik atak problemleri yaşadığı ifade edildi. Olayla ilgili, Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Öte yandan 19 yıllık öğretmen H.A.’nın, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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