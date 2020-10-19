Trabzon'da korkutan görüntü! Göl simsiyah oldu alarm veriyor

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yerlerinden biri olan Sera Gölü, son aylarda üzerindeki siyah tabaka ile dikkat çekiyor. 21 Şubat 1950 tarihinde Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluşan Sera Gölü artık doğal güzelliğiyle değil de kirliliğiyle anılmaya başladı.