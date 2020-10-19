Trabzon'da korkutan görüntü! Göl simsiyah oldu alarm veriyor
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sera Gölü siyah görüntüsünden kurtulamıyor.
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yerlerinden biri olan Sera Gölü, son aylarda üzerindeki siyah tabaka ile dikkat çekiyor. 21 Şubat 1950 tarihinde Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluşan Sera Gölü artık doğal güzelliğiyle değil de kirliliğiyle anılmaya başladı.
Yaklaşık 25 mahallenin kanalizasyonu taşıyan derelerin aktığı gölden çıkartılan 180 bin metreküp malzeme aradan geçen 1 yıla rağmen kirliliği çözüm olmazken, göle gelen misafirler suyun rengini değiştiren siyah tabakadan şikayetçi oluyor.
Kirlilik ve güneşin birleşimiyle çoğalan su yosunları gölü siyah bir görüntüye büründürürken, gölün ileri aşamada kötü koku yapmasından endişe duyuluyor.
Bütün çöplüğü getirip göle yığıyor: Sera Gölü’nün çevresinde oturan Bünyamin Akbıyık, gelen misafirlerin hayal kırıklığına uğradığını belirterek “Göl pis. Yukarıda yol, hafriyat çalışmaları oluyor dere kenarlarına döküyorlar. Aşığı tarafta kapıcılar gece gizli gizli arabaları doldurup yukarı kısımdan derelere döküyorlar. Haliyle yağmur yağdığı zaman dere kabarıyor kabardığı zaman bütün çöplüğü getirip göle yığıyor. Dolayısıyla pis koku oluşuyor. Haliyle rengi doğası da bozuluyor. İnsanlar bilinci değil. " dedi.