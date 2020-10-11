Trabzon'da kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Çorum'da ebediyete uğurlandı
TRABZON'da hayatını kaybeden Uzman Çavuş Murat Avcı memleketi Çorum'da toprağa verildi.
Uzman Çavuş Murat Avcı, Trabzon'da motosikletiyle görevden evine giderken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Avcı, bugün baba ocağı olan Çorum’un Osmancık ilçesi Başpınar köyüne getirildi.
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Uzman Çavuş Murat Avcı’nın (28) naaşı şehirde gözyaşları ile karşılandı.
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Baba ocağında helallik alınmasının ardından Başpınar Köyü Ulucami’ne getirilen Avcı’nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
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Baba İbrahim, anne Selime ve iki kız kardeşi gözyaşları içerisinde Avcı’nın tabutuna sarılırken anne Selime Avcı oğlunu asker selamı vererek son yolculuğuna uğurladı.
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