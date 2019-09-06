Trabzon'da infial yaratan iki villadaki detay çıldırttı vatandaş köylerinde istemedi

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan yaylada iki Arap ailenin satın aldıkları arsa üzerine yaptıkları evin dış cephesindeki “haç” sembolü tartışmalara neden olmuştu. Akçaabat ilçesinde bulunan 1800 rakımlı Kayabaşı Yaylası'ndaki iki villanın akıbeti belli oldu.