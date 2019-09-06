Trabzon'da infial yaratan iki villadaki detay çıldırttı vatandaş köylerinde istemedi
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Arap turistlerin satın aldığı arsa üzerine yapılan iki konut hakkında karar çıktı. Villaların dış cephesindeki ‘haç’ sembolü, gelen tepkiler üzerine yıkıldı.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan yaylada iki Arap ailenin satın aldıkları arsa üzerine yaptıkları evin dış cephesindeki “haç” sembolü tartışmalara neden olmuştu. Akçaabat ilçesinde bulunan 1800 rakımlı Kayabaşı Yaylası'ndaki iki villanın akıbeti belli oldu.
Hristiyanların dini sembolünü anımsattığı için tepkilere neden olan ve çevre sakinlerinin istemediği dış cephedeki “haç” sembolü, alınan karar gereği yıkıldı.
“Haç” sembolünün yıkımının ardından yaklaşık 2 aydır hiçbir çalışmanın yapılmadığı evlerin işçilerinden yöre sakini Hüseyin Marabaoğlu, şu açıklamalarda bulundu:
Proje dışında yapılmış: “Kesin olmamakla bizim bildiğimiz müteahhidin proje dışında işi yaptığı. Proje dışında yapılan işçilikte de bu şekil ortaya çıktı. İnşatların bir takım işçiliğinde ben de vardım."